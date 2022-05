Lindsay PION

Je suis actuellement Responsable du Marketing et de la Communication pour l'Activité Produits & Solutions au sein du Groupe Econocom.



Je m’occupe au quotidien du développement de la visibilité et de la notoriété de cette activité.



Mon savoir-faire s’appuie sur des compétences marketing et commerciales (formation ESC) mais aussi techniques et créatives acquises tout au long de mon parcours.





Mes compétences :

Gestion de projet : Etude/conseil/planning/budget

Web : Community management

Marketing : Conception d’outils marketing

Communication : B to B et B to C

Événementiel : Organisation salons

Web : Stratégie de communication online

Web : Architecture et conception du contenu web