Lindsay RABASTIN

Je suis actuellement en poste chez Conforama en tant qu'apprentie chef de rayon sur le meuble (qui regroupe le meuble, la cuisine, la literie) et prépare un diplôme de Responsable Manager de la Distribution pour Septembre 2015.



J'ai auparavant obtenu un BTS Management des Unités Commerciales en apprentissage dans l'entreprise Orange où j'ai pu perfectionner mes connaissances professionnelles sur le commerce, la relation client et les nouvelles technologies.



Avant ce BTS j'ai travaillé 1 an chez Mc Donald's où j'occupais le poste d'équipière polyvalente. Ce travail m'a permis d'apprendre à travailler en équipe



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Méthodique

Microsoft Word

Ponctuelle

Dynamique

Microsoft PowerPoint

Sens du contact