Line BASBOUS

A l'attention des chercheurs d'emploi qui consultent mon profil. Clin d'oeil aux français qui tombent surement sur mon profil VIADEO quand ils tapent mon nom dans Google. ;)



4 raisons pour lesquelles vous lisez ceci:

> > vous êtes tombés sur un article sur le web décrivant les services que j'offre à Montreal et vous cherchez vous aussi à en bénéficier

> > vous consultez actuellement les offres en Communications et Marketing à Montreal et vos recherches vous mènent à moi, à raison!

> > Nous allons bientôt nous rencontrer et vous êtes... Curieux!

> > vous êtes PVTiste ou en visa de travail temporaire et vous souhaitez solliciter mon aide pour accompagner votre développement professionnel au Québec



Quelles qu'en soit la raison, si vous recherchez un poste en Marketing, Communication, Médias, rédaction, publicité... Je vous confirme que vous êtes à la bonne place!



En raison du nombre élevé de demandes et afin de vous offrir le meilleur service, voici les quelques étapes à suivre si vous souhaitez que nous collaborions ensemble:



ÉTAPE 1:

RDV sur le site Myrconseil.com et découvrez les services que nous pouvons vous offrir.



ÉTAPE 2:

Ajoutez-moi à votre réseau LinkedIn pour m'avertir de la creation de votre compte et ajoutez un rapide message me décrivant

- le type d'emploi recherché (intitulé)

- nombre d'années d'expérience reliées à l'emploi

- la zone géographique dans Montréal privilégiée et votre mobilité

- vos attentes salariales (range)

- Vos disponibilités (pour me rencontrer et pour entrer en fonction)



> > Pour tous les PVtistes ou Visa de travail temp, merci d'ajouter la date d'expiration de votre Visa et l'état d'avancement de vos démarches d'immigration si déjà entamées.





Nous recherchons constamment les profils suivants : Chef de produits, gestionnaires de communautés (CM) spécialistes IT, programmeurs, experts SAP, coordonnateur Marketing, responsable des communications, Graphistes, Directeur Marketing, Spécialistes médias, Analyste..



Mes compétences :

Conseil