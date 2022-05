Line DUTARTRE

Professionnelle du marketing, depuis 13 ans j’ai évolué au sein de structures internationales et multiculturelles sur des postes opérationnels.



J’ai pu développer plusieurs domaines de compétences en marketing:

- marketing opérationnel par la gestion de budgets et la mise en place de plans marketing

- marketing produit par la gestion de gamme de produits

- webmarketing avec la mise en place et gestion de sites marchands



Orientée clients et résultats, j’ai toujours su faire preuve d’une grande adaptabilité et compréhension des enjeux. La connaissance client est un enjeu primordial afin de mettre en place des actions efficaces qui permettront de développer la notoriété et le CA.



Mon expérience m’a ainsi permis de travailler aussi bien seule qu’au sein d’une équipe mais toujours sur des postes transversaux. Je sais m’adresser à des publics très différents : services en interne, membres de la direction, clients, fournisseurs ou agence externes.



Pro activité, adaptabilité et curiosité sont des mots qui me correspondent.



Mes compétences :

Distribution

Communication

Marketing multicanal

Marketing opérationnel

Marketing produit

B2B

Webmarketing

Marketing

Développement durable

marketing strategique

plan marketing

gestion de projet