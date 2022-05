Linh-Lan DAO

Je suis journaliste multimédia (TV et web) avec six ans d'expérience, diplômée de l'Ecole de Journalisme de Sciences Po Paris. Je parle couramment français, anglais, espagnol, et portugais.



Je pige régulièrement en tant que rédactrice à France 3, j'ai travaillé à Télématin (France 2) pendant un an, après avoir effectué un apprentissage de deux ans au service société et culture de la chaîne. J'ai collaboré aux JT de Télématin, du 13h et du 20h. On peut dire que je connais bien le groupe France Télévisions !



En master, j'ai suivi des cours de de reportage, présentation, de flashes, d'EVN dispensés par des professeurs de renom : Claude Carré, Pascal Manoukian, Antoine Guélaud, Laurent Drezner, Roland Sicard...



Passionnée de voyages et de découvertes, j'aime le métier de journaliste qui me fait vivre ce qu'aucun autre métier ne me donnerait. Je suis convaincue par cette mission d'informer, car l'information claire et transparente est essentielle à la liberté d'un peuple. J'ai vécu un an au Mexique et je porte un intérêt tout particulier au continent sud-américain.



Contact : linhlan.dao@gmail.com / @ceruleeann



Capacités audiovisuelles :



Caméra/photo : format PSD170, V1, Z7, D60

Montage vidéo sur Dalet, Avid Newscutter et Final Cut Pro

Montage audio sur Adobe Audition

Photographie





LANGUES

Français: langue maternelle

Espagnol : bilingue

Anglais : courant ( IELTS avec une note de 7/9)

Portugais : élémentaire

Vietnamien: élémentaire



INFORMATIQUE:

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point, et Wordpress (blog), réseaux sociaux



Mes compétences :

Journalisme

Audiovisuel

Montage

Médias