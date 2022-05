Linieres THIERRY

Madame, Monsieur,



Suite à mes études de L.E.A (Anglais, Espagnol, option Allemand), appliquées au droit, au commerce international; j’ai pu perfectionner mes connaissances linguistiques au cours de séjours prolongés en Angleterre, en Espagne et en Allemagne.



Le dernier poste de secrétaire trilingue/commercial occupé d’octobre 2009 à mai 2011 m'a permis de vérifier chez moi les aptitudes requises à l'exercice de ce métier: précision, rigueur, ouverture sur les autres et travail en équipe ainsi que capacité de conviction et empathie.

D'un point de vue pratique, mes connaissances linguistiques poussées m'ont permis d'interpréter des consultations médicales dans plusieurs étrangères.



J'ajoute être une personne fiable, communicative, organisée et sérieuse.



Dans l'éventualité où mon CV retenait votre attention, je suis disponible immédiatement.



Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Thierry LINIERES



Mes compétences :

Fiable

Polyglotte