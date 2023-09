Lion GRACE

J’ai découvert la musique en 1996 et, au fil du temps, cette découverte s’est vite transformée en une véritable passion qui ne cesse de m’inspirer les différents textes et mélodies que j’ai le plaisir de partager avec vous.



En réalité, je vis la musique telle qu’elle m’inspire sans me poser trop de questions. Et bien que mon style soit très éclectique j’accorde une préférence à la Soul music.



Après un single en 2005, et un premier album (Why ?) en 2007, je me suis accordé du recul afin de définir les bases de mon orientation musicale.

Aujourd’hui, les morceaux que je vous propose sont de couleurs différentes (Word music, R&B, reggae), signe, de ma maturité artistique et de mon ouverture à la fusion.