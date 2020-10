Camerounais, dynamique polyvalent et sociable.



Mes compétences :

Licence de tir specialité Carabine

Secourisme

Mécanique générale

Contentieux administratif

Geostratégie

Reglement, gestion et prevention des conflits

Sécurité et sûreté

Formation de marin pompier

Informatique

Administratif

Informatique de gestion