Lionel AMMIRATI

J'ai travaillé durant plus de 15 ans en R&D, chez différents éditeurs de logiciels. Durant une dizaine d'année, j'ai été chef de produit chez un éditeur de logiciel, en travaillant en méthodes agiles. Je faisais donc le lien entre les besoins clients et les équipes de développement, rédaction de user stories, rédaction de documentation, etc.

J'ai également été consultant technique et fonctionnel et formateur. Ayant dirigé une agence web, j'ai pu travailler sur la stratégie marketing et commerciale de la société, tout en étant sur le terrain pour rencontrer les clients.



Mes compétences :

Marketing

Consolidation

Mysql

IFRS

Webmaster

Php

Ergonomie IHM

consultant