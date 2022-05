Lionel BAS

Mon expérience : 33 ans dans la distribution secteur automobile. (Peugeot, Citroën & Toyota)

Ayant occupé successivement les fonctions de : Vendeur secteur, Chef de groupe, Adjoint Chef des Ventes, Chef de ventes et Directeur de site.

Aujourd'hui, en tant que dirigeant de LC&C CONSEIL et Conseiller RIVALIS, N°1 du pilotage d'entreprise en France.

Je mets mon expérience, passion et implication au service des TPE en accompagnant les Patrons dans la gestion opérationnelle en temps réel de leurs entreprises.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de la relation client

Administration des ventes

Management de la qualité

Techniques de vente

Marketing

Contrôle budgétaire