Lionel BLACHE

Je suis un jeune diplômé en qualité industrielle. Passionné par la physique et la métrologie, j'apprécie de délivrer un travail efficace et des mesures justes et pertinentes. Je me concentre notamment sur le suivi de la qualité au quotidien, l'amélioration continue et la gestion de projet



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

LabVIEW

Six Sigma

Matlab

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard

C Programming Language