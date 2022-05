Lionel BONNOUVRIER

Mes connaissances et compétences dans de différents domaines comme l’agroalimentaire, l’industrie du bois et la chimie m'ont permises de gravir les différents échelons jusqu'à la direction du service de production. J'ai acquis une expérience de management de plusieurs équipes regroupant jusqu'à 70 personnes. Motivé et enthousiasme pour de nouveaux défis, je serai l’atout idéal pour vos projets.



Mes compétences :

Informatique industrielle

Gestion du personnel

Conduite de projet

Développement des compétences

Planification

Gestion de la production

Management

Forecasting

R&D

service maintenance