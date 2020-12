Lionel CRESTA

Avec près de 13 ans de carrière principalement dans l'e-commerce, je me propose de vous accompagner dans la mise en place de vos projets web-marketing.

Mes compétences techniques, mon relationnel et mon goût pour le e-marketing me permettent de maîtriser tous les aspects de vos projets et d'en être un acteur incontournable.



Plusieurs clients incontournables sur le marché m'ont fait confiance :

- Leroymerlin.fr depuis plus d'un an

- La Redoute internationale (italie et pologne) 9 mois

- Auchan.fr pendant 4.5 ans

- La Redoute.fr pendant 4 ans



Mes compétences :

SEO

Gestion de projet

Informatique

Développement web

E-Marketing

E-Commerce

Technique

Chef de projet

Marketing

Hybris

E commerce

Emailing

Newsletter

Animation commerciale

Techniques de vente

Prospection commerciale

Programmation Neuro Linguistique