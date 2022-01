Lionel GARREC

Après avoir travaillé à mon compte pendant 9 ans pour des éditeurs de livres d'informatique (28 ouvrages publiés chez 4 éditeurs), j'ai intégré ADT International, l'agence de traduction, ce qui m'a permis de me former à d'autres outils, à commencer par les logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO), qui sont mon quotidien depuis maintenant 13 ans.



Aujourd'hui, parallèlement à ma fonction de traducteur, je m'intéresse aux axes d'amélioration de la qualité. Je travaille plus particulièrement à l'automatisation des tâches répétitives, à l'optimisation du poste de travail du traducteur et des différents outils de TAO, et, plus généralement, à l'élaboration de processus permettant, en amont, d'anticiper et de prévenir les écarts, et d'obtenir un travail aussi satisfaisant que possible.



J'assure également la coordination linguistique pour un certain nombre de comptes de localisation à rayonnement international, et je suis l'interface linguistique (« language lead ») entre le client et les traducteurs, aux côtés des chefs de projets. Dans cette fonction, mon travail consiste à :



- analyser les besoins du client (analyse de l'historique du client, de ses guides de style et de sa politique de communication interne ou externe) ;

- définir les moyens de les satisfaire ;

- anticiper les conséquences des choix techniques sur la dimension linguistique ;

- clarifier les consignes linguistiques et les instructions et, au besoin, les simplifier pour les traducteurs ;

- affiner et mettre à jour les priorités en fonction des remontées du client (analyses des retours client, visioconférences) ;

- ajuster continuellement les méthodes et redéfinir le cahier des charges (guide de style, terminologie, consignes de format, restrictions de longueur, scripts d'assurance qualité) au fur et à mesure que de nouveaux produits et de nouveaux formats apparaissent.



L'objectif est que nos traductions reflètent toujours la « voix » du client et soient fidèles au document source.