Lionel HITIER

20 années d’expériences

Directeur des Offres et Partenariats au sein de Proservia ManpowerGroup Solutions





Anglais : Séjour d'un an à New-York (Etats-Unis), plusieurs séjours en Angleterre. Gestion des partenaires anglais et américain au quotidien



Espagnol : Séjour de 18 mois à Mexico, plusieurs séjours en Espagne. Réalisation de séminaires en Espagne



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Landesk

Management

Remedy

Service Management

SSII