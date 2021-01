Lionel MARIN

J'ai la responsabilité globale de l’activité de mon agence bancaire, tant sur le plan commercial que sur le risque et la conformité. Ma tache consiste à fixer des objectifs, à organiser les activités, à communiquer, à emmener mon équipe à la réussite. J'évalue les résultats, analyse les écarts puis construit un plan d’action.

Je développe les compétences de mon personnel.



Je suis le responsable des relations entre la banque et le client, mais aussi des relations entre la direction et mes collaborateurs.



Enfin, mon principal, but est de développer la performance commerciale et le PNB. Cette performance se traduit par ma capacité à accompagner mon équipe pour atteindre les objectifs du point de vente.



Mes compétences :

Gestion du risque

Développement des compétences

Animation de formations

Conformité

Pilotage de la performance

Animation de réunions

Pilotage d'activité

Management

Développement commercial

Gestion de patrimoine