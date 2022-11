Ma mission :



Faire connaître la richesse de la culture, de la langue française,

en France et à l'étranger auprès d'un public francophone et francophile.



Mes responsabilités :



Valoriser le patrimoine, l'histoire de notre pays dans son quotidien en enregistrant les portraits sonores de Françaises et de Français dans leur quotidien.



Assurer le développement en France et à l'étranger de :

« RADIOLA, la radio qui est toujours là ! »

Marque déposée à l'INPI en 2016



Autodidacte, fondateur de cette radio qui est toujours là ...



Je cherche aujourd'hui des partenaires, soutiens et conseils, pour s'assurer de la bonne visibilité/identification numérique de l'activité radiophonique de radiola.



Si je devais vous poser une seule question, elle serait la suivante :



" Je vous invite à visiter mon site internet, le temps dont vous disposerez, où vous le souhaiterez, bien au calme, le jour qui sera le votre.

Je vous invite à me faire un retour par écrit, par téléphone, autour d'une table, en quelques mots, ou plus... afin de me dire si vous pensez que mon site internet est clair tant sur la forme que sur le fond... ? "



Respectueusement,

Lionel Pohu

Artiste sonore