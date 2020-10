Lionel THENON

Bonjour !



Je suis développeur dîplomé depuis 10 ans, spécialisé dans le web et focalisé depuis presque toujours sur les technologies .NET et Microsoft en général.

Avec un profil de lead développeur et une forte autonomie, je met à disposition mes compétences pour la mise en place de projets web de toutes sortes, ou encore la migration de ceux-ci vers les dernières technologies.

Je suis quelqu'un de rigoureux, aimant réfléchir constamment à une meilleure organisation de ses projets à tout les niveaux, dans le but d'en faciliter la maintenance et de la rendre agréable.

La possibilité de prendre des initiatives et d'innover sont donc importants pour moi, tant en terme de veille technologique que de mise en place de méthodes agiles et d'outils faciltant la communication au sein du projet.

Et pour terminer, le contact avec l'utilisateur reste important pour moi, les relations sociales restant aussi quelque chose que j'aime développer.



Mes compétences :

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

JQuery

MySQL

CSS3

JavaScript

Windows Server 2016

HTML5

Git

Jira

Swagger

TFS

JWT

WsFederation

Log4net

DbUp

NUnit

Moq

Entity Framework Core (notions)

SimpleInjector

Entity Framework 6

Web Services

IIS

.Net Framework 4.7.1

C# 7.3

ASP.NET Core (notions)

ASP.NET WebAPI 2

ASP.NET MVC 5