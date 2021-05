Lisa TANFIN (LAINÉ )

Mon but : Vous aider à atteindre le vôtre !

En tant que coach de vie, mon rôle est de vous accompagner vers votre épanouissement et votre équilibre. Je vous aide à dépasser vos difficultés personnelles et professionnelles, vos blocages et vos limites (stress, peurs, angoisses, phobies, addictions, traumatismes, manque de confiance, etc.), tout en faisant émerger votre potentiel pour avancer vers votre réalisation avec une meilleure autonomie.

Je propose d'évoluer grâce à une approche à la fois méthodique et interactive, avec différentes techniques adaptées aux besoins et à la demande de chacun.

Curieuse depuis toujours du fonctionnement physique et psychologique de l'être humain, et après avoir enseigné la danse et le sport, je me suis intéressée (au fil du temps et de mes expériences de vie) à une approche plus holistique et intuitive de l'humain.

Cela m'a encouragé à découvrir des paramètres plus subtils tels que l'énergétique, les techniques psycho-corporelles et la psychologie énergétique.

Ainsi je me suis formée aux méthodes qui me correspondaient le mieux (Coaching de vie, soins énergétiques, EFT, Neuroquantis, etc.)



Les séances sont personnelles et confidentielles, elles se déroulent dans un cadre partagé de confiance et d'écoute, et ne se substituent en aucun cas à un avis et/ou un suivi médical.



Je vous invite à rejoindre ma page Facebook Lisacoaching-Bien-être & Energie

et visiter mon site https://www.lisacoaching.fr



Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching conjugal

EFT

Thérapie individuelle

Coaching professionnel

Bien être