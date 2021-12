Lise BAJIC

Hello réseau!



Après 8 ans dans les Ressources Humaines dont plus de 6 ans en tant que Responsable RH de proximité au sein de ORANO, jai pu développer de nombreuses compétences tant techniques que comportementales avec une appétence particulière à tout ce qui touche au : conseil/coaching, relationnel, communication, recherche dinfo, analyse et résolution de problème, développement (humain/technique/organisationnel)



Curieuse de tout, jaspire aujourdhui à changer, denvironnement voire de métier. Je suis ouverte à toutes les propositions qui me permettrait de mettre en oeuvre mes acquis mais surtout dapprendre de nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort et de grandir encore



Orientée terrain, jai besoin dun environnement dynamique, dun job polyvalent ; pourquoi pas avec des déplacements à linternationale !



Si d'aventure, vous auriez une nouvelle expérience à me proposer, n'hésitez pas à prendre contact, c'est avec plaisir que nous pourrons échanger !



A très bientôt !



Hello network!



After 8 years in Human Resources including more than 6 years as a local HR Manager within ORANO, I was able to develop many skills, both technical and behavioral, with a particular appetite for everything related to: advice / coaching , relational, communication, information research, problem analysis and resolution, development (human / technical / organizational) ...



Curious about everything, today I aspire to change, of environment or even of profession. I am looking for proposals that allow me to implement my achievements but above all to learn new things, to get out of my comfort zone and to grow even more ...



Field oriented, I need a dynamic environment, a versatile job; why not with international travel!



If by any chance you have a new experience to offer me, do not hesitate to contact me, it is with pleasure that we can discuss!



See you soon !



Lise