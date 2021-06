Lise JOYEZ

Www.readytofly.eu.com est une boutique en ligne de vêtements et articles de voyage pour personnel navigant.



readytofly.eu.com est une marque développant ses propres vêtements, créée par des personnels navigants pour des personnels navigants.



readytofly.eu.com SAS est une entreprise composée de professionnels des métiers de l’aéronautique.



« Parce que nous l’utilisons aussi dans la vie de tous les jours, nous savons de quoi vous avez besoin »





La boutique est une vitrine de nos produits « génériques ». Elle permet la vente directe aux particuliers.



En parallèle, notre équipe commerciale s’adresse aux compagnies aériennes, entreprises du secteur aéronautique, écoles de formation, …

Notre styliste, attentive à la mode et au confort du personnel, est à votre écoute pour vous proposer des collections adaptées aux tendances actuelles et à vos besoins.



La culture de notre entreprise est fortement axée sur le respect de l’uniforme et sur l’écoute et la recherche de la satisfaction client.



Nos points forts : réactivité et qualité de nos produits