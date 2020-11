De formation ingénieur agroalimentaire de lISA de Lille, j'ai rejoint le Groupe Danone Dairy au poste d'Ingénieur Qualité Essais avec pour rôle le suivi des essais industriels où j'ai pu développer mon autonomie et travail en équipe. J'ai eu ensuite l'opportunité d'intégrer Meralliance en tant que Chef de Projets R&D où je suis en charge de divers projets de développement produits et nouveaux emballages.

Je souhaite m'investir dans des projets pour continuer à développer les entreprises, proposer des nouveaux produits, et satisfaire les clients.