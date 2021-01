Loïc BAUDRY

A l'écoute d'opportunités pour un nouveau challenge professionnel.



Oeuvrant dans les domaines de l'HSEQ depuis 12 ans, j'ai acquis diverses compétences depuis la gestion des système ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001 jusqu'au pilotage de démantèlement/dépollution de sites pétroliers, en passant par la réalisation de plans de réduction des risques professionnels.

J'ai pu développer mes connaissances au contact d'environnements multi-sites auprès d'interlocuteurs tels que les agents de production, la médecine du travail, le comité de direction ou encore la DREAL.

Plus récemment j'ai développé mon expertise dans le transport et la logistique.



Mes points forts sont : mes connaissances des domaines HSEQ, mon parcours professionnel mais aussi ma volonté de rester au contact du terrain m'oriente vers des structures désireuses d'intégrer l'HSEQ dans leurs cultures d'entreprises afin d'en faire des leviers de croissance et de développement durable.



Mes compétences :

ICPE

ISO14001

ADR

OHSAS18001

Déchets

HSE

Sécurité

Industrie

Document unique DUER

Formation sécurité comportementale

Mise en place de SME SMS

Responsable QSE

Veille réglementaire

Environnement

Prévention

Certification de service

Microsoft Excel 2010

Hydrocarbures

Relations aux instances externes (carsat , inspect

Risques psychosociaux

Revue de direction

Contrôles obligatoires

Animation de rėunions

Formations obligatoires

Gestion de projets

Plan de prévention et protocole de sécurité

Conseiller à la sécurité diplomé