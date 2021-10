Loïc CHALIN

J'ai quitté l'Armée de l'Air fin Février 2016, et suis à présent second officer pour la compagnie aérienne irlandaise Cityjet.

je possède toutes les licences me permettant d'opérer en tant que pilote professionnel. j'ai passé ma qualification IR ME SP en Mars 2012, je suis breveté ATPL théorique depuis 2008, j'ai passé ma MCC à European Skybus Limited, à l'aéroport de Bornemouth, sur simulateur B737-200 full motion en Juin 2012. J'ai opté pour un stage en Grande Bretagne afin de rester familiarisé avec les procédures en langue anglaise, ma recherche pour un poste de pilote de ligne étant orientée vers le monde entier.

Je totalise actuellement près de 3700 heures de vol, dont plus de 1500 sur jet (Mirage 2000, et Alphajet), je suis instructeur pilote, et vole également dans le secteur privé sur avion léger.

De par mon expérience au sein de l'armée de l'Air dans les opérations interalliées, ainsi qu'à l'Ecole de l'Aviation de Chasse où l'ensemble de la formation se fait en langue anglaise, je pratique régulièrement la langue de Shakespeare. Ma facilité à aller vers les gens, mon sens du contact et l'envie de partager différentes cultures me permettent de m'intégrer sans problème dans une compagnie aux multiples nationalités.

Sachant me remettre en question, toujours avide d'apprendre, je m'adapte aisément aux besoins de mes supérieurs. Fort de mon expérience au sein de l'Armée de l'Air, je saurai également être une force de proposition si jamais mon futur employeur le sollicite.

Je viens de terminer ma qualification de type sur Avro RJ85 , et devrais commencer à voler pour Cityjet début Juin 2016.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. Je suis prêt à me déplacer où que ce soit à votre demande pour vous rencontrer.



Aeronautiquement vôtres !



Secteur : Aéronautique - Marine - Espace - Armement



Mes compétences :

pilote de ligne

aéronautique

aviation