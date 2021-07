Bonjour,



Je suis développeur WEB autodidacte et passionné.

Symphony et React.js sont les technologies qui m'intéresse.



Poste recherché :

- Développeur PHP, Symfony 5 ( et React.js sur laquelle je souhaiterai monter en compétence)

- Méthode de travail : Agilité,

- Télétravail : au moins 2-3 jours/sem

- Full remote : pourquoi pas.