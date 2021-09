Loïc PORCHER

Bonjour et bienvenu sur mon profil Viadeo.



Fort d’une expérience de quinze ans dans le domaine de l’édition, j’ai recentré depuis peu mes activités au service de l’écriture en tant qu’auteur-scénariste. À cheval sur Paris et Bruxelles, je collabore activement à des projets de courts et de long-métrages. J’ai notamment déjà écrit et produit plusieurs films primés et diffusés en festivals et en télévisions.



Formé à l’assistanat de production au sein du CEFPF (Centre Européen de Formation à la Production de Film) en 2013, j’ai hâte de mettre ces compétences renforcées au service de projets cinématographiques plus ambitieux. En ce sens, Je travaille au développement de longs-métrages et poursuis une réflexion sur la création d’une structure de production dont la vocation serait de permettre la naissance de projets plus personnels.



Mes compétences :

auteur scénariste