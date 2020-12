Loïc VERBIGUIÉ

PROFIL MIS A JOUR ET COMLET SUR LINKEDIN



Depuis 2001, j'ai pu travaillé auprès de différents publics tant en France qu'à l'étranger.

A travers différents postes occupés, j'ai acquis une diversité de regards quant à l'aide à la personne fragilisée.

Mon parcours professionnel m'a permis de diversifier mon approche de l'Humain et d'enrichir mes COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES en tant que psychologue clinicien :





Auprès des PATIENTS :

- prise en charge thérapeutique des troubles psychiques/ émotionnels

- bilans psycho-cognitifs quand nécessaires

- rapports psychologiques et élaboration de projets de vie individualisés avec les équipes



Auprès des SOIGNANTS

- collaboration et analyses de pratiques auprès de l'équipe de soin

- FORMATION sur des thèmes tels que la fin de vie, la bientraitance, etc.



Auprès des FAMILLES

- entretiens individuels d'accueil et de suivi individuels (approche systémique)

- groupes de paroles sur des thématiques (Alzheimer, épuisement de l'aidant, la fin de vie)



Mes compétences :

Soutien psychologique

Maladie d'Alzheimer

Relaxation

Anglais courant

Bilan Cognitf

Snoezelen

Analyse de pratiques professionnelles