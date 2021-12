Loïc WANTIEZ

Après avoir terminé mes études supérieures de bachelier en électromécanique (3 ans) en Belgique, j’ai exercé durant deux ans au sein de l’entreprise pharmaceutique GSK (GlaxoSmithKline).



Durant les deux ans pendant lesquels j’ai travaillé comme opérateur de maintenance au sein de GSK, j’ai acquis une expérience en pneumatique, électricité, hydraulique, HVAC, … et j’ai bénéficié de diverses formations (Log In Tag Out, GMP, Bonnes pratiques documentaires, tours de refroidissement, autoclaves, …)

J’ai également mis à jour la nomenclature du matériel de l’équipe dans laquelle je travaillais en collaboration avec la logistique et le service achats.



J’ai fait mon stage de fin d’études dans l’entreprise Automatic Systems dans le domaine des portiques d’accès automatisés. J’ai travaillé sur une approche de détermination, par calcul, de la vitesse d’équipements pivotants afin qu’ils respectent les normes dans le cadre du service de qualification/industrialisation.

J’aime les nouveaux défis et je suis très curieux de l’environnement technique.



Mes compétences :

Solidworks

SAP

Microsoft Office

Électromécanique

GMAO

Maintenance industrielle