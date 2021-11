Loïs CHAMBON

Boutros Ghali disait "Le Tourisme est une école de tolérance pour les peuples". Premier service au monde et un des piliers de l’économie française, c’est avec passion et détermination que j'ai choisi de construire mon projet professionnel dans l’industrie du tourisme et des voyages. J’ai effectué 6 ans d’études pour devenir expert en connaissances, pratiques et stratégies liées à ce domaine. Je me suis notamment spécialisé dans le Business Travel et le marketing, deux sujets d’avenir autour desquels je souhaite construire ma carrière.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Travel management

Powtoon

GIMP

Woorank

Eloqua

Google Adwords

Microsoft Office

Evénementiel

Prezi

Anglais

Webmarketing

Amadeus

Marketing stratégique

SEM

Social media

Traduction anglais français

Rédaction

Français

Allemand

Sales Force

Blogger

SEO

Emailing

Sabre

Corporate Travel

Hôtellerie

Picktochart

SWOT

Door to Door

Windows Movie Maker

Solutions End to End

Blurring

Supports audio-visuels

Audit site web

SBT/OBT

Réseaux sociaux

Guidage

Développement durable

Google analytics

Prospection de partenaires

Mobilité du Voyageur

Secteur bancaire

Joomla

Benchmarking

Institutions touristiques publiques

Étude de faisabilité de projets

Plan d'action Marketing

Accueil physique et téléphonique

Étude de marché

Réception Hôtellerie

Gestion de projet

Agences de voyages

Acquisition de trafic

Wordpress

Nouvelles technologies