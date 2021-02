Loïsa LEFAIVRE

Issue d'une formation théorique et technique , je maîtrise parfaitement les propriétés physico chimiques des aliments. Je suis capable d'optimiser une ligne de fabrication afin de rendre l'entreprise plus compétitive. Dynamique et motivée, je m'adapte au travail d' équipe,comme sur un poste autonome avec responsabilités. Durant mes années d' études j'ai peu effectuer des stages en entreprise. Ils m'ont permis de m'intégrer au sein d'une entreprise de me perfectionner en pratique et ainsi de connaitre les rudiments du métier. C'est à dire le respect de l'hygiène, l'optimisation continu de la production, et l'amour des aliments.



Mes compétences :

Qualit�

Conduite de lignes automatisées