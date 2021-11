Lolita COPPEY

Passionnée par la biologie et l'environnement, j'ai réalisé une licence de biologie spécilisée en environnement et écologie (ULCO Calais), suivie d'un master Expertise et Traitement en Environnement me permettant de découvrir le monde industriel et ses instances (DREAL, Inspection du Travail, ...).



Souhaitant me spécialiser en Santé Sécurité Environnement, j'ai réalisé un mastère Management de la Santé Sécurité et des Risques Industriels en alternance dans la grande distribution.



Cela m'a permis d'acquérir les compétences pour être consultante chez Néodyme (pour EDF, Danone, Enersys...), ainsi que chez Euro Stratège Ingenierie (pour les silos de stockage du groupe Carré).



Dernièrement, Responsable Santé Sécurité Environnement, je me suis surpassée chaque jour pour améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité des 900 personnes de mon unité de production verrière chez Arc.



Convaincue que le domaine HSE est une vocation, je suis à la recherche de nouveaux défis à relever. J'aime les responsabilités, la prévention des risques, animer les projets réunions ou formations, réaliser des visites terrain,...



Mes compétences :

Pack office

Sécurité

Environnement

CLP

SEVESO 3

Réglementation ICPE

Biodiversité

Audit

Gestion des risques industriels