Loraine MACCURY

Marketing manager international expérimenté dans le secteur cosmétique, dont cosmétique décorative, accessoires de maquillage, skin et hair care.

Gestion d'équipe: expérience dans le coaching et le développement de chefs de produits de niveau junior à senior.

Qualifiée en développement de stratégie de marque sur 5 ans dans les secteurs mass market, professionnel (B2B) et pharmaceutique, développement et lancement de nouvelles marques, études marketing (quantitatives et qualitatives), marketing opérationnel / promotionnel local et développement de communication et story-telling sur 360°.

Compétences en gestion de budget marketing, planification et administration de P&L, gestion de projets à court- et long-terme, Microsoft pack Office, SAP et gestion de de base de données (et reporting).

Profil international (4 langues parlées couramment) et diplômée Master en Management International (CEMS - The Global Alliance in Management Education).



Mes compétences :

Stratégie Marketing

Marketing Opérationnel

Cosmétique

Communication

Luxe

Marketing

Gestion de projet

Business Analysis

Développement produit