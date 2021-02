Lorène LOPEZ

Ma carrière professionnelle m'a fait évoluer du poste d'assistante de gestion, au poste de secrétaire de direction jusqu'à celui de responsable des ressources humaines.



J'ai donc, pendant 10 ans, en bénéficiant d'une très large autonomie, mis en place une organisation administrative dans les domaines suivants :

- Comptable,

- Commercial,

- Et enfin, social.



Diplômée d'un baccalauréat Techniques Commerciales, j'ai bénéficié d'une formation Ressources Humaines, cycle long 9 mois, dispensée par le CERAM.



J'ai validé les acquis de mon expérience et suis désormais titulaire d'une Licence Administration Economique et Sociale, mention gestion des ressources humaines.





En créant l'entreprise Pôle A.D.E (Pôle d'Accompagnement et de Développement des Entreprises), je mets au service des petites entreprises, mes compétences :

Une solution flexible et innovante.







Le + Pôle A.D.E :

Spécialiste en organisation et gestion des entreprises du secteur agricole (espaces verts).



Mes compétences :

