Lou BROSSEL

Ingénieure QHSE et juriste, mon objectif est de comprendre les enjeux de lentreprise et daccompagner les équipes vers un choix éthique, dêtre garant de la satisfaction client, de la compétitivité et de limage de lentreprise.



Les moyens utilisés sont notamment la formation, la sensibilisation, les rencontres afin dapporter une expertise technique et réglementaire en matière de politique Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE), didentification et de respect des normes de production de lentreprise et du respect de lenvironnement.



Compétences :

- Management stratégique et opérationnel

- Gestion des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux

- Scientifiques : Biologie, chimie, microbiologie, toxicologie

- Juridique et Réglementaire : Droit européen, Droit de la consommation, Droit de lenvironnement, Droit civil et pénal.