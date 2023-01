Louann MARCQ

Etudiant en première année en grande école de commerce au sein de l'ISG Lille, j'ai pour ambition de me spécialiser dans le domaine de la finance. C'est pourquoi je suis à la recherche d'un stage qui me permettrait de suivre ce parcours.

Je suis donc titulaire d'un baccalauréat du lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer.

L'ensemble de mes expériences professionnelles n'ont aucun lien avec le domaine de la finance puisque ce fut d'une part des emplois estivaux avec l'animation, et d'autre part de la préparation/livraison en drive de supermarché pour un emploi étudiant.