Louis GARREAU

Ma formation d'ingénieur généraliste reçu aux Art et Métiers m'a permis d'ouvrir mon esprit à de multiples problématiques industrielles : de la fonderie jusqu'à l'usinage sur machine à commandes numériques ou à l'aide l'imprimante 3D : aujourd'hui l'informatique régit et aide l'industrie. Doté d'une grande culture industrielle et informatique (de l'HTML jusqu'aux nouveaux langages/framework comme Python ou Angular, ainsi que l'IoT), je suis capable de m'adapter dans tout type de contexte comme peuvent en témoigner mes diverses expériences, pour m'intégrer aux projets. J'aime le travail en équipe, je suis curieux, aussi une solution n'est jamais figée pour moi : mes capacités d'analyse me permettent d'envisager de nouvelles solutions et d'en proposer la réalisation.

Grâce aux projets que j'ai réalisés j'ai pu améliorer mes qualités d'analyse et de synthèse, d'organisation et relationnelle, je sais très bien m'adapter à la gestion des priorités et à la recherche de compromis.