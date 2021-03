Louis HATIER

Passionné par le web et les outils open-source.

Intéressé par les différents domaines qu'ils peuvent offrir : API management, dockerisation et micro-service, CI/CD, environnement Linux, technos front et SQL, sécurité et optimisation, gestion de la data.

Amateur du code propre et des bonnes pratiques.



Mes compétences :

Zend framework

JavaScript/Ajax

Photoshop

MySQL

JQuery

PHP5

HTML5 CSS3

Symfony2

SVN

Linux

Bash

Développement web

Bootstrap

Doctrine2

PostgreSQL

Sass

Services web

Microsoft SQL Server

Git

SEO

Debian

ETL

Ubuntu Server

Pentaho

Opensource

Jenkins

Monitoring

Agile Scrum

Elastic Stack

Redis

PHPUnit

Planification

Amélioration continue

Amélioration de process

Gestion de la capacité

Recrutement IT

Elasticsearch

MongoDB

Kanban

Microservices

Jira

Confluence

Méthode agile