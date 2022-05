Louis JACQUEMIN

Diplômé de l'EBS (European Business School) à Paris, j'ai suivi un cursus essentiellement orienté marketing puis marketing digital au cours de la dernière année. Avec un peu plus d'un an d'expérience professionnelle en marketing et communication, je travaille actuellement en tant que consultant marketing/marketing communication coordinator chez Ikos Consulting, pour Alstom Transport.



En ce qui concerne mon parcours professionnel, j'essaie de toujours mettre ma vision, mon expérience et ma personnalité à profit, pour tous les postes que j'ai été et serai amené à occuper. Pour moi, les sociétés qui favorisent un environnement de travail international et multiculturel, qui valorisent l'initiative personnelle et qui sont conscientes du potentiel de chacun, et celles qui promettent des perspectives de carrière sont celles qui ont le plus à offrir. C'est pourquoi je suis prêt à m'investir pleinement dans une entreprise qui possède ces caractéristiques et dont les valeurs vont en leur sens.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Social networking

Microsoft PowerPoint

Marketing studies

Merchandising

Stratégie digitale

Community management

Communication

Études marketing

Communication online

Marketing stratégique

Marketing direct

Gestion de projet

Marketing opérationnel