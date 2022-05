Louis OLEME AMBOMO

BONJOUR JE M'APPELLE OLEME AMBOMO LOUIS Marie Diplomé en GESTION ET ADMINISTRATION DES PORTS (License) et Certifié ISPS par le cabinet EASE (Etude Assistance Sécurité Environnement) JE SUIS UN JEUNE HOMME DYNAMIQUE ET AMBITIEUX QUI AIME LE TRAVAIL EN ÉQUIPE



Mes compétences :

Dédouanement des véhicules

Programmation de opérations portuaires à quai

Calcul des différents prix d'offres (import/export

Préparation de l'escale d'un navire

Gestion administrative

Planification

HSE

Sécurité incendie

Secourisme

Radiocommunication

Sécurité de la navigation maritime