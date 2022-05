Louis RANOUX

20 ans d'expérience dans la Vente et le Marketing en B to B sur un périmètre international.



Je démarre ma carrière par l'école de Vente Canon puis je rejoins Sommer-Allibert dans la branche Equipement qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'emballage réutilisable. J'y occupe différentes postes dans les fonctions marketing / vente : commercial, chef de produits, chef de projets, responsable grands comptes internationaux puis directeur marketing produits et directeur marketing opérationnel Europe.

Je rejoins ensuite le Groupe Jean-Pierre Tricard pour y développer les activités de Conseil et Formation en Marketing et Vente auprès d'une clientèle BtoB.

Puis j'intègre Soparco, leader français des contenants plastiques pour l'horticulture et la pépinière comme directeur commercial et marketing. En m'appuyant sur une équipe France et une équipe export, j'assure la définition et le déploiement de la politique commerciale à l'échelle internationale et pilote le plan de communication



Mes compétences :

BtoB

Business

Business development

Commercial

Commercial et marketing

Commerciale

Développement produit

Directeur commercial

Directeur Commercial et Marketing

Direction commerciale

Direction Marketing

Direction marketing ventes

Marketing

Marketing Développement produit

Packaging

Plasturgie

ventes