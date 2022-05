Louise FLOTTE

Chargée d'études depuis 4 ans, je me suis spécialisée dans la gestion des eaux pluviales et les problématiques d'inondation par ruissellement.



Je mets cet intérêt au service de la réalisation de dossiers règlementaires et d'études aussi bien à la parcelle pour des particuliers que pour des projets de plusieurs hectares dans le domaine privé ou public (création de bâtiments d'activités, d'habitations, poste électrique, etc.).



Mes compétences :

Traitement des eaux

Eau et assainissement

Modélisation hydraulique (Hec Ras)

Dossiers règlementaires

Alimentation en eau potable

Hydraulique urbaine

Dépollution