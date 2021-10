Louise LE LAY

Après des années d'études dans le domaine de la médiation culturelle ainsi que de l'Histoire de l'Art/Archéologie, c'est vers les domaines de la communication et la gestion de relations publiques que je me suis tournée.

Après une formation en tant que chef de projet événementiel & communication à l'ISEFAC, j'ai pu renforcer mes compétences au sein de la société Émergence PCO et ainsi, obtenir un premier emploi en tant qu'assistante Officier communication en Gendarmerie Nationale.

Militaire et communicante, deux palettes professionnelles promettant une vie, sur le terrain comme au bureau, exaltante !