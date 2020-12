Louise MOAL

Je suis titulaire d’un master II de Français Langue Etrangère depuis septembre 2010, l’objet de mon mémoire de master porte sur la pédagogie d'éveil aux langues.



Après une années d'étude en Espagne à travers le programme Eramus, où le goût du voyage s'est fortement ancré, j'ai multiplié stages et petits boulots à l'étranger. Fascinée par le FLE j'ai eu l'occasion d'enseigner le français dans des cadres différents, à la Réunion (collège), en Irlande (cours privés) et en Turquie (Université).



De retour en France, j'ai découverts avec grand intérêt le domaine de l'insertion et de l'intégration.

Rouen (UP2A) et Le Havre (association, remise à niveau, lutte contre l’illettrisme)



J’ai eu l’occasion, à travers mes différentes expériences professionnelles, d’intervenir auprès de publics variés en âge et aspiration.



Je suis très sensible aux valeurs de l’éducation populaire, à l’apprentissage contextualisé et différencié aux méthodes non formelles ainsi qu’aux approches interculturelles.















Mes compétences :

Musique (violoncelle, guitare)

TICE, logiciels éducatifs

pédagogie éveil aux langues

Bonne maîtrise des logiciels Office

Pédagogie

Enseignement

FLE

Enseigner et former avec le numérique en langues

Intercompréhension entre les langues romanes