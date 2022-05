Louise SABARATNAM

Actuellement étudiante en Master 1 LEA MIA et souhaitant travailler dans l'avenir en Souscription Dommages aux biens/Sinistres, je suis à la recherche d'un stage pour acquérir une première experience dans le monde des Assurances ainsi que pour mettre en pratique mes connaissances. Spécialisée en Anglais/Allemand, je souhaiterai poursuivre mon stage avec, si possible, une alternance en M2.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Communication

Relations clients

Aisance relationelle

Accueil des clients

Conseil commercial

Organisation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit