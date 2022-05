Louise TOURON

Fraîchement diplômée d’un BTS Design Graphique option Numérique à l'ENSAAMA Olivier de Serres et actuellement

en formation à l’EPSAA de Paris, je suis à la recherche d’un poste de graphiste.



Née au Cambodge, j’ai vécu en Chine pendant plusieurs années avant de terminer ma scolarité en France. Ces années à l’étranger m’ont donné une certaine ouverture au monde et d’esprit. De nature curieuse, j’aime particulièrement l'art moderne et la littérature qui ont tous deux beaucoup contribué aussi à développer mon imagination et mes capacités créatives. Ma formation m’a apporté je pense une certaine rigueur et discipline ainsi que de solides assises en graphisme que je souhaite mettre en pratique en milieu professionnel.



Très motivée, j'espère pouvoir vous rencontrer pour répondre à vos questions éventuelles et je vous remercie

de l'attention que vous porterez à ma candidature.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression

de mes meilleures salutations.



Mes compétences :

Blender

Adaptabilité

Communication orale

Rédaction

Aisance relationelle

Adobe Creative Suite

Arts et culture

Culture Asiatique