Louise VICTORIA

Bonjour,



J'ai 18 ans et je suis étudiante en deuxième année d'IUT technique de commercialisation.



Je suis une personne curieuse, motivée, et ouverte à toute expérience professionnelle qui m'est proposée. En effet j'ai déjà effectué 1 mois de stage en grande surface où je fus polyvalente. D'autres part, j'ai été bénévole pour différentes associations et festivals, et cela fait maintenant 2 ans que je travaille en tant qu'animatrice en centre de loisirs et colonies.

Enfin, depuis l'âge de 13 ans, je pars tous les étés à l'étranger en famille d'accueil, en école de langues, ou en autonomie, afin de perfectionner mon anglais et mon espagnol. Cela me permet aujourd'hui d'avoir un bon niveau dans les deux langues.



Mon projet est de partir une année à l'étranger en DUETI, puis intégrer une école de commerce.



A ce titre, en tant qu'étudiante, je recherche des contacts dans le domaine du marketing, de l'export et de la communication. N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Microsoft Excel

GIMP

Predzi

Power Point