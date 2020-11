Louison RATANGA-ATOZ

Aujourd’hui, Louison a un profil rare de directeur conseil en stratégie business et marketing digital maîtrisant aussi les cadres réglementaires européens et internationaux (RGPD, ISO...) et articulations autour du parcours client et des modèles de rentabilité. Cette double casquette, marketing digital et systèmes d'informations, lui assure une vision sécuritaire et innovante des projets ou programmes à leur conception et dans leur exploitation autant qu'une position de formateur des formateurs.



Bilingue, il a des emplois ou missions au Royaume-Uni, en France, au Portugal, aux Pays-Bas, en Suisse et aux Etats-Unis.



Gestion de clientèle francophone et anglo-saxonne et connaissance de pratiques management international (équipe de 6 à 32 personnes) et networking auprès de club de décideurs.



Après avoir créée sa première entreprise en e-commerce après un Baccalauréat Littéraire, Lousion a commencé sa carrière dans la gestion des projets complexes de développement Sites et Portails Web (codes, protocoles et CMS), des campagnes nationales et internationales d’emailing, d’AdsWords puis d’Inbound Marketing.



En 2010 dans le cadre de la Transformation Digitale des entreprises, il a commencé des Audits de Sécurité pour le changement des Systèmes d'Information (Outils, logiciels, plateformes), ce qui lui a permis de débuter dans le Marketing Sécurité de la Donnée lui conférant une expertise globale du marketing digital.



Fort de ses expériences opérationnelles, il a eu recours à une formation diplômante de MBA Spécialisé en Management de la Protection des Données Numériques pour confirmer ses savoirs-faire en gestion de crise, risques et sécurité dans sa pratique des analyses quantitatives et qualitatives des risques et vulnérabilités des Systèmes d'Information. Il recommande le PCA/PRA à toutes les organisations se mettant en conformité réglementaires (RGPD, NIS, DDA, etc).



Mes compétences :

Gestion de projet & Relations publiques

Expertise e-marketing & Animation Communautaire

Maitrise des outils et langages :CMS, web, (Mysql)

E-reputation

Relations presse

Cross selling

Social media

E-business

Réseaux sociaux

Social networks

Relations publiques

Buzz marketing

Gestion de projets

Email marketing

Relations publiques et presse

Relations internationales

Gestion de projet international

Gestion éditoriale de site

Négociation commerciale

Défiscalisation

Evaluations des Données Personnelles

Prévention des risques

Veille réglementaire

Protection des Données

RGPD