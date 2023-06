Lova RAKOTOSALAMA

Auditeur assistant en 2005, j'étais devenu chef de département "externalisation comptable et paie" au sein du cabinet CMR.

En 2007, je volait de mes propres ails en tant que consultant financier et comptable au sein des entreprises tout en étant gestionnaire de paie au sein du cabinet MAdaudit.

Mon entreprise a été créé légalement en septembre 2011 qui se spécialise dans:

- l'externalisation du gestion de la paie et tous ses conséquences (fiscale, sociale..)

- conseil

- la formation en entreprise

Par ailleurs, je suis enseignant des universités (universités d'antananarivo, ist-t, is2m, université aceem, enam androhibe, cntemad antananarivo) dans les matières suivantes:

- fiscalité d'entreprise,

- audit comptable et financier,

- comptabilité générale,

- comptabilité des sociétés,

- contrôle de gestion.



Mes compétences :

Formation

Gestion de la paie

Comptabilité

Fiscalité

Finance