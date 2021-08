Luc HERICKX

Avocat depuis 1982 au barreau de Bruxelles, j'ai choisi de déposer la toge pour me consacrer à mes activités de consultance en gestion dans le secteur associatif. Je suis avocat honoraire depuis le 1er janvier 2020.



J'ai participé à la gestion de la mutualité Saint-Michel, Sint-Michiels depuis le début des années 1980. En 1999, j ai mis sur pied toutes les structures organisationnelles et logistiques d'une nouvelle mutualité bruxelloise.



Après avoir été le président de cette mutualité chrétienne de Bruxelles, je suis actuellement vice-président de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes et président de la mutualité chrétienne des francophones et germanophones de Belgique, soit d'environ un millions de membres. Je suis aussi président du conseil d'administration de CREAGORA.



Je mets à disposition mes connaissances de gestion dans le secteur associatif, de la santé, de restructuration du modèle organisationnel et de la gestion de situation de crises. J ai aussi développé une activité de conseil en santé positive individuelle.