Luc MILLESCAMPS

55 ans, Ingénieur des Mines Alès, 30 ans dans lélectricité HTB-HTA-BT & EIA, Sous-station AIS & GIS, AC & DC, HVDC, Energie Production & distribution, Electronique de Puissance 10 à 100 MVA, Ferroviaire, Oil and Gaz, process industriel et chimique. (English profile on LinkedIn)

Après un parcours d'ingénieur salarié, je suis depuis 2004 à mon compte et j'assiste les grands comptes de l'énergie et du process. J'interviens en assistance technique ou mission comme chef de projet, ingénierie projet & étude, audit et recette usine d'équipements énergie, responsable de site pour le montage, essais et mise en production sur site, France et International.

Contactez moi pour mes disponibilités.



Mes compétences :

Électricité MT / BT

Projets internationaux

Électronique de puissance

Ingénierie

Électrotechnique

Instrumentation électricité

Commissioning & Start Up

Power electronics

Electrical engineering

Ferroviaire

Commissioning

Aluminium

HTA

GIS

Gestion de projet

Automatisme

Instrumentation